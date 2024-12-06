  • 6 декабря 20246.12.2024пятница
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер западный

Систему развития креативных индустрий Тюменской области презентовали в Москве

Общество, 16:53 06 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов организовало презентацию Стратегий развития креативной экономики 2030. Свои проекты представляют 20 регионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области представила стратегию развития креативных индустрий Тюменской области.

"Ранее о Стратегии развития креативных индустрий в своем ежегодном послании заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Тезис "Губернатор — главный продюсер креативных индустрий", заложенный в региональную стратегию, нашел поддержку и на презентации в Москве", – рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Президент АНО "Креативная экономика" и руководитель "Российской креативной недели" Марина Монгуш высоко оценила тезисы стратегии.

Делегация Тюменской области также договорилась о тиражировании практики развития клубов продюсеров креативных индустрий в ряде регионов Уральского федерального округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 06.12.2024Опыт Тюменской области по оказанию гериатрической помощи представили в Москве
18:19 06.12.2024Навигатор допобразования Тюменской области вошел в библиотеку лучших практик стран БРИКС
18:12 06.12.2024"По зову сЕРдца" объединило около 240 женщин Тюменской области
17:56 06.12.20247 декабря - события дня