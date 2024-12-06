Систему развития креативных индустрий Тюменской области презентовали в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов организовало презентацию Стратегий развития креативной экономики 2030. Свои проекты представляют 20 регионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области представила стратегию развития креативных индустрий Тюменской области.

"Ранее о Стратегии развития креативных индустрий в своем ежегодном послании заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Тезис "Губернатор — главный продюсер креативных индустрий", заложенный в региональную стратегию, нашел поддержку и на презентации в Москве", – рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Президент АНО "Креативная экономика" и руководитель "Российской креативной недели" Марина Монгуш высоко оценила тезисы стратегии.

Делегация Тюменской области также договорилась о тиражировании практики развития клубов продюсеров креативных индустрий в ряде регионов Уральского федерального округа.