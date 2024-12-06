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Автоинспекторы проследят за машинами с иностранными номерами в выходные

Общество, 18:54 06 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по контролю за автомобилями с иностранными номерами пройдут в Тюменской области 6, 7 и 8 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2024 году на территории региона водители автомобилей с номерными знаками иностранных государств совершили почти шесть тыс. нарушений ПДД, 90% из них – нарушение скоростного режима.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено фактам наличия задолженностей данной категорией автомобилистов по административным штрафам.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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