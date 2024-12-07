В жилом районе "Комарово парк" в Тюмени решён вопрос транспортной логистики

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

С 9 декабря в Тюмени будет запущен школьный автобус для учащихся, проживающих в районе "Комарово парк". Подвоз детей будет осуществляться до гимназии № 4 на ул. Вьюжной, 4 и Арктической, 3.

Вопрос, касающийся организации подвоза детей до гимназии тюменцы задали главе Тюмени Максиму Афанасьеву в рамках прямой линии.

Выпуск автобусов маршрута № 45 на линию с учётом начала занятий в учебных заведениях в утренние часы пик скорректирован с 3 декабря. Руководство школы уже сообщило родителям расписание автобусов.