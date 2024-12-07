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Стойки с QR-кодами устанавливают у мемориалов в Тюмени

Общество, 10:49 07 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени продолжается подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется мемориальным объектам.

До конца года у 13 памятников установят информационные стойки с наименованием и кратким описанием объекта, а также QR-кодом, ведущим в информационную систему "Книга памяти Тюменской области".

Сегодня мастера компании "Живая сталь" Эдуард Кручинин и Денис Секисов надежно закрепили устройство

На первом объекте, памятнике учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны в сквере Прощания уже закрепили первую табличку.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Напомним, осенью здесь была завершена реставрация мемориала.

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