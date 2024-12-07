Стойки с QR-кодами устанавливают у мемориалов в Тюмени
Общество, 10:49 07 декабря 2024
| Фото: администрация Тюмени
В Тюмени продолжается подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется мемориальным объектам.
До конца года у 13 памятников установят информационные стойки с наименованием и кратким описанием объекта, а также QR-кодом, ведущим в информационную систему "Книга памяти Тюменской области".
Сегодня мастера компании "Живая сталь" Эдуард Кручинин и Денис Секисов надежно закрепили устройство
На первом объекте, памятнике учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны в сквере Прощания уже закрепили первую табличку.
| Фото: администрация Тюмени
Напомним, осенью здесь была завершена реставрация мемориала.