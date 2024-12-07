  • 7 декабря 20247.12.2024суббота
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

Реверсивное движение транспорта введено на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск после ночного ДТП

Происшествия, 14:44 07 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Альтернативный проезд транспорта в реверсивном режиме организован вдоль федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Напомним, в ночь на 7 декабря на 227 км трассы в результате ДТП была повреждена балка строящегося путепровода. Возникла угроза безопасности дорожного движения.

Самосвал с поднятым кузовом наехал на железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта. В результате ДТП ранен 28-летний водитель грузовика.

На подъезде к данному участку автодороги инспекторы ДПС проводят разъяснительную работу с автомобилистами, рекомендуя водителям легкового транспорта по возможности осуществлять объезд по автодороге Тобольск-Вагай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 07.12.2024В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты
15:02 07.12.2024Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холодильной в Тюмени
14:44 07.12.2024Пенсионерку в Тюмени задержали за кражу одежды в бутике
14:44 07.12.2024Реверсивное движение транспорта введено на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск после ночного ДТП