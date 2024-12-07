Реверсивное движение транспорта введено на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск после ночного ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Альтернативный проезд транспорта в реверсивном режиме организован вдоль федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Напомним, в ночь на 7 декабря на 227 км трассы в результате ДТП была повреждена балка строящегося путепровода. Возникла угроза безопасности дорожного движения.

Самосвал с поднятым кузовом наехал на железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта. В результате ДТП ранен 28-летний водитель грузовика.

На подъезде к данному участку автодороги инспекторы ДПС проводят разъяснительную работу с автомобилистами, рекомендуя водителям легкового транспорта по возможности осуществлять объезд по автодороге Тобольск-Вагай.