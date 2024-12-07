На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск самосвал повредил строящийся путепровод

Наряды ДПС на 227 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск информируют водителей об ограничении движения. Автоинспекторы сообщают автомобилистам о возможных маршрутах объезда данного участка. Водителям большегрузов рекомендуют парковать транспорт на площадках для отдыха и придорожного сервиса.

В ночь на 7 декабря здесь в результате ДТП была повреждена балка строящегося путепровода. Возникла угроза безопасности дорожного движения.

Предварительно, самосвал с поднятым кузовом наехал на железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта. В результате ДТП 28-летний водитель грузовика с травмами был госпитализирован в больницу.

Объезд данного участка автодороги для легкового транспорта был организован по автодороге Тобольск-Вагай, 1 км.

В течение ночи дорожные службы вели работы по восстановлению движения и созданию альтернативного пути объезда для грузового транспорта. Безопасность движения обеспечивают наряды ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.