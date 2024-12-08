Лариса Невидайло объяснила, почему закрываются рестораны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тенденции ресторанного бизнеса в Тюменской области пояснила собственник заведений общественного питания Лариса Невидайло. По ее мнению, это одна из самых трудных сфер бизнеса с большим количеством уязвимых мест.

"Закрытия и открытия постоянно происходят в ресторанной среде. Нужно много усилий и знаний, чтобы запустить заведение. Важно создать атмосферу, собрать команду и определить, что сделает твой ресторан уникальным. Лучшие концепции - простые и понятные. Гостям важнее стабильность и отсутствие сюрпризов", - подчеркнула ресторатор.

Она считает, что в этом отношении легче с франшизными проектами, где всё тщательно продумано — остается только реализовать. Однако недостаток опыта и знаний может стать преградой. Ведь не все понимают, что стоит за привлекательной внешностью ресторана. Отчасти поэтому заведения, открывшиеся с помпой, вскоре покидают рынок, пишет "МегаТюмень".