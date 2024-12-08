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Здоровому образу жизни учат волонтеры Тюменского медуниверситета

Общество, 17:29 08 декабря 2024

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Здоровому образу жизни учат школьников волонтеры Тюменского медицинского университета. В топ-три наиболее популярных для просвещения тем включили – правильное мытье рук перед едой, какие бактерии вызывают кишечные инфекции, рациональное распределение времени для учебы и отдыха.

Проект запущен в 2023 г. Методические и наглядные материалы для интерактивных занятий для детей разработали его авторы - студентки Тюменского медуниверситета Анастасия Нестерова и Анастасия Самарич под руководством доцента кафедры медицинской деонтологии, кандидата медицинских наук Екатерины Юсуповой.

Особое внимание в них уделили здоровьесберегающим технологиям, правильному питанию и профилактике деструктивных привычек. Детям нравятся занятия, они с большим интересом изучают таблицы ЗОЖ, подсчитывают калории, участвуют в оздоровительных мастер-классах, изучают приёмы оказания первой помощи.

"Как будущий врач я понимаю, что самая эффективная медицина – профилактика. Поскольку большинство наших болезней родом из детства, мы делаем особый акцент на работу с подрастающим поколением", – рассказала студентка Тюменского медицинского университета Анастасия Нестерова.

По словам ее наставницы Екатерины Юсуповой, существуют четыре основных фактора, влияющих на наше здоровье: генетическая предрасположенность, экология, качество медицинских услуг и образ жизни человека. Ключевой - образ жизни. Состояние здоровья зависит от него в большей степени, чем от генетики, медицины и экологии вместе взятых.

"Основные составляющие здорового образа жизни - правильное питание, гигиена, физическая активность, отказ от вредных привычек, а также эмоциональное и интеллектуальное самочувствие№, – уточнила кандидат медицинских наук.

Отметим, проект "Приоритет – здоровье" продолжает развиваться. К его команде присоединяются новые участники, которые разрабатывают новые темы и форматы занятий и продолжают создавать наглядные информационные материалы для своей просветительской работы, пишет "Тюменская область сегодня".

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# здоровый образ жизни , Тюменский медицинский университет

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