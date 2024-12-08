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В Тюменской области наградили 13 лучших вожатых

Общество, 14:10 08 декабря 2024

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

13 лучших вожатых наградили нагрудными знаками в Тюменской области. Еще стольким же победителям народного голосования вручили именные дипломы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Подвели итоги "Вожатского круга" в Тюмени. Событие объединило более 130 лучших представителей профессии. Все вожатские коллективы лагерей и центров поощрили благодарственными письмами за успехи в профессии.

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"Ежегодно ассоциация проводит большое количество мероприятий для вожатых с целью обучения, подготовки кадров, профессионального развития и поощрения за успехи в труде – это и конкурсы профессионального мастерства, выезды на региональные и межрегиональные события для обмена опытом", - подчеркнула президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Отметим, что в 2025 г. в регионе стартует проект победителя конкурса грантов губернатора Тюменской области — карьерный трек "Вожатый72". Он станет новой возможностью для молодых и целеустремленных специалистов.

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# вожатые , детские лагеря

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