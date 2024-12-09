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Геннадий Иванов поздравил с Днём Героев Отечества военнослужащего на передовой СВО

Общество, 15:10 09 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюменской области, выполняющего боевые задачи на передовой, поздравил с Днем Героев Отечества сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Обстановка у нас спокойная, как всегда. Задачи выполняем, не сомневаюсь, что честь родного края мы не уроним. Нареканий к нашей работе у старшего руководства нет, поэтому будем стараться приближать победу всеми усилиями", - поделился военнослужащий.

В свою очередь, Геннадий Иванов предложил собеседнику провести 9 Мая акцию "Бессмертный полк" в формате, адаптированном под боевые условия на передовой: "Можно фотографии ваших победителей разместить на небольших бейджах. Мы могли бы вам помочь, распечатать фото у себя, вставить в бейджи и отправить вам".

"Идея очень хорошая. Мы обязательно сегодня же обговорим это предложение с заместителем командира по военно-практической работе, обсудим", - согласился военнослужащий.

Геннадий Иванов также отметил, что правительство Тюменской области поддержало проект "Папина берёзка" - высадка деревьев на территории школ, где учатся дети погибших участников специальной военной операции.

"Обязательно с табличкой, где указано, что дерево - в память папы ученика такого-то класса этой школы. И на будущий год с весны будем высаживать в школах области, и хотелось бы, конечно, чтобы таких деревьев не было много, но память должна сохраняться, мы не можем забывать своих героев".

Сопредседатель штаба "Бессмертного полка" передал привет и поздравления с Днем Героев Отечества всем сослуживцам собеседника.

Напомним, что День Героев Отечества отмечают в России 9 декабря. В 2007 году памятная дата была приурочена президентом к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца. Эту награду получали воины, проявившие в боях особую смелость и отвагу.

Николай Ступников

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# Геннадий Иванов , День Героев Отечества

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