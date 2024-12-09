Самые дорогие квадратные метры жилья в Тюмени располагаются на 10-15 этажах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цена квадратного метра в тюменских многоэтажных домах зависит от этажа. Самые дорогие "квадраты", как утверждают эксперты Циан.Аналитики, которые выяснили, как изменяется средняя цена квадратного метра на каждые 5 этажей в небоскрёбах, располагаются на 10-15 этажах (плюс 19%). Новоселы, которые выберут жилье на 5 – 10 этажах сэкономят 9%, на 15-20 этажа – 13%, на 20-25 этажах – 6 %.

В целом по рынку Тюмени средняя цена квадратного метра составляет 123,3 тыс. рублей, в высотном здании - 162,5 тыс. рублей.

Специалисты утверждают, что чем выше в высотном доме находится квартира, тем она дороже за счет улучшения видовых характеристик. Такая четкая закономерность прослеживается в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Челябинске, Рязани и Хабаровске. Обычно до 25 этажа стоимость "квадрата" увеличивается на 1-2% через каждые 5 этажей.

"Не во всех городах есть здания выше 25 этажей, для некоторых это является максимумом. Во многих локациях в продаже есть квартиры и на этажах выше 25, однако в основном таких объявлений мало. Полноценный выбор (не менее 10 квартир на этажах от 26) есть лишь в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Рязани, Санкт-Петербурге и Уфе, при этом во всех этих городах, кроме Новосибирска, эти квартиры наиболее дорогие. Причём, разрыв в цене с более низкими этажами уже не 1-2%, а значительно больше, например, в Екатеринбурге и Уфе "квадрат" в квартирах на этажах от 26 на 33% дороже, чем в квартирах на 20-25 этажах, в Москве - на 17%. Такие предложения для региональных центров уникальны и часто по своим характеристикам отличаются от квартир на более низких этажах. Например, на верхних этажах часто располагаются видовые пентхаусы. Единственное исключение - Новосибирск, где квартиры на самых высоких 26-30 этажах дешевле, чем на других более низких", -отмечено в сообщении.

По информации на август 2024 года, самым высоким зданием в Тюмени станет дом "Юпитер" в ЖК "Звёздный". Это четыре башни по 32 этажа, которые будут объединены паркингом и торговой галереей.

Как сообщают специалисты строительной отрасли, средняя этажность строящихся многоэтажек в Тюменской области сейчас составляет 11,5 этажа. При этом, если ровно 10 лет назад она была 15 этажей, в 2019–2021 годах — 18 этажей, а уже к 2022 году снизилась до 16 этажей. Причина проста: последние годы девелоперы по-прежнему делают ставки на малоэтажное строительство, экологичность и близость к природе. Но местные небоскребы все равно неизменно находят своих поклонников: видовые квартиры в новостройках быстро раскупают, несмотря на более высокую стоимость.