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Незаконные свалки останков скота ликвидируют под Тюменью

Общество, 17:23 09 декабря 2024

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Несанкционированные свалки биологических и строительных отходов ликвидируют на землях государственного лесного фонда вблизи микрорайона Тараскуль под Тюменью после вмешательства прокуратуры.

Места несанкционированного размещения останков крупного рогатого скота и других отходов Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в ходе проверки публикации в СМИ.

В лесу были также обнаружены пластик, линолеум, поддоны и другой бытовой мусор. Прокуратура обратилась с иском о возложении на департамент недропользования Тюменской области обязанности очистить участки.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и установил срок для исполнения ответчиком обязанности - до 15 апреля 2025 года.

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# несанкционированные свалки , прокуратура

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