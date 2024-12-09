Тюменские студенты создают сервис оповещений родственников о состоянии пациентов

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Сервис sms-оповещения родственников о состоянии здоровья пациента реанимации разрабатывает команда студентов и преподавателей Тюменского медицинского университета по запросу Областной клинической больницы № 1. Проекты для регионального здравоохранения представили на I Открытой проектной сессии программы HPSM "Будущее сейчас".

По информации вуза, Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики предложил создать модель муниципальной программы сохранения общественного здоровья с учетом региональных особенностей.

Компания по производству медицинских изделий "МИМ" поручила студентам исследовать рынок изделий для инфузионной терапии - удлинителей, переходников, разветвителей и требования медицинских работников к таким изделиям, а также разработать технические условия на продукцию.

"Ребята участвуют в создании лекарственных композиций на основе метаболитов лактобактерий для лечения стоматита, работая как над композицией, так и над ее лекарственной формой. Другое направление работы команд – цифровая медицина, проектирование системы помощников принятия врачебных решений, в том числе в рамках большого регионального проекта "Телереанимация" и кафедральных проектов. Студенты также занимаются разработкой регистра пациентов с хроническими заболеваниями почек и устройств для мониторинга гормонального статуса пациента", – рассказала организатор I Открытой проектной сессии программы HPSM "Будущее сейчас", начальник управления инновационных образовательных форматов и программ Мария Ляпина.

Презентация проектов прошла перед экспертами из числа специалистов Тюменского медицинского и госуниверситетов. Работа над инициативами для здравоохранения региона продолжится до марта 2025 г. К этому времени проектные команды подготовятся к участию в региональных и федеральных грантовых конкурсах, а также к публикации в научных журналах.