Решить трудности при лечении в системе ОМС тюменцам помогут страховые компании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для амбулаторно-поликлинического звена медицины актуальны проблемы, обусловленные кадровым дефицитом. Это отметили специалисты центра гуманитарных технологий и исследований "Социальная механика", которые представили на XV Всероссийском конгрессе пациентов круг проблем, с которыми пациенты чаще всего сталкиваются при получении медицинской помощи.

Так, в соответствии с недавно проведенным социологическим исследованием, невозможность получить все необходимые услуги в одном месте отметили 86,8% респондентов, а 84,8% пожаловались на отсутствие нужного специалиста в поликлинике или невозможность к нему записаться, сообщает Всероссийский союз страховщиков.

Актуальными являются и вопросы своевременного получения медицинской помощи – 79,3% опрошенных ожидали приема узкого специалиста более 14 дней, а 72% - проведения инструментальных исследований. Для стационаров остро стоят проблемы платности медицинской помощи. Так, приобретали за собственный счет лекарственные препараты во время лечения 35,1% пациентов региональных стационаров и 11,6% пациентов федеральных медицинских организаций, расходные материалы - 30,5% и 8,3% соответственно. Пациентам также приходилось платить за дополнительные анализы в стационаре или обследования перед госпитализацией.

Как отмечают эксперты Всероссийского союза пациентов (ВСП), многие из этих проблем являются нарушением их прав на получение доступной и качественной медицинской помощи. И один из эффективных способов восстановить свои права и решить трудности при лечении в системе ОМС - это обращение в ту страховую медицинскую организацию, которая выдала полис.

"В соответствии с законодательством врач-специалист должен принять пациента в срок не более 14 рабочих дней с момента обращения в медицинскую организацию, инструментальные исследования в соответствии с требованиями Программы государственных гарантий, за исключением случаев, связанных с онкологическими заболеваниями, должны быть проведены также в течении 14 дней со дня выдачи направления", - отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Антон Устюгов.

Оплата пациентом медицинской помощи, которая должна оказываться бесплатно в рамках ОМС – это также нарушение со стороны медицинской организации. Если есть сомнения в правомерности взимания платы за медицинскую помощь, лекарственные препараты, медицинские изделия, нужно также обращаться в страховую медицинскую организацию.

"Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, зачастую вопрос решается оперативно по телефону с руководством медицинской организации", – поясняет Антон Устюгов. Кроме того, страховые медицинские организации могут помочь вернуть деньги, потраченные пациентом за лечение, если оно должно было быть бесплатным.

Если у вас возникли сомнения в качестве оказанной медицинской помощи, вы имеете полное право получить ее квалифицированную экспертную оценку. СМО проведет экспертизу качества медицинской помощи или медико-экономическую экспертизу.

"Когда в урегулирование включается страховой представитель, то чаще всего медицинская организация добровольно удовлетворяет претензии пациентов, не доводя дело до суда, который потребует дополнительных временных и финансовых ресурсов, как для пациента, так и для медицинской организации", - подчеркивает Антон Устюгов.

Таким образом, эксперты ВСП рекомендуют во всех случаях возникновения трудностей при получении медицинской помощи по полису ОМС обращаться в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Необходимо связаться со своей страховой медицинской организацией, например, позвонить по телефону контакт-центра, отправить письмо или написать по электронной почте или через форму обратной связи на сайте, можно также прийти лично и изложить проблему. После вашего обращения страховой представитель предпримет действия в зависимости от ситуации для решения вашей проблемы.

"Мы сегодня являемся единственным институтом, обеспечивающим взаимодействие с пациентами за стенами медицинской организации. О результатах работы страховых медицинских организациях говорят цифры: ежегодно оказывается 21,5 млн содействий гражданам по вопросам организации оказания медицинской помощи. 4,5 млн консультаций при устных обращениях в контакт-центры страховых организаций. Качественная составляющая такого взаимодействия - это 10,5 млн решенных проблем граждан в сфере ОМС, 25,6 тыс. спорных случаев между медицинской организацией и пациентами, решённых в досудебном порядке", - подчеркивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.