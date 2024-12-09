30 семей Абатского района воспользовались субсидией для газификации домов
Общество, 15:32 09 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
30 семей льготников воспользовались субсидией на внутридомовую газификацию в Абатском районе в 2024 году. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.
"В деревне Тельцова начался процесс внутридомовой газификации. Внутрипоселковый газопровод в этом населённом пункте ввели в эксплуатацию в прошлом году", - уточнил глава.
Подключить домовладения к газу могут жители еще двух деревень - Бобыльск и Кареглазова.
Отметим, в Тюменской области 49 льготных категорий могут воспользоваться субсидией на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.