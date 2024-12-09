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30 семей Абатского района воспользовались субсидией для газификации домов

Общество, 15:32 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

30 семей льготников воспользовались субсидией на внутридомовую газификацию в Абатском районе в 2024 году. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

"В деревне Тельцова начался процесс внутридомовой газификации. Внутрипоселковый газопровод в этом населённом пункте ввели в эксплуатацию в прошлом году", - уточнил глава.

Подключить домовладения к газу могут жители еще двух деревень - Бобыльск и Кареглазова.

Отметим, в Тюменской области 49 льготных категорий могут воспользоваться субсидией на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

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# льготная газификация

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