Лучшие патриотические песни фестиваля "Димитриевская суббота" исполнили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие патриотические песни участников Международного молодежного фестиваля "Димитриевская суббота" исполнили на гала-концерте в ДК "Нефтяник" в Тюмени 9 декабря. Торжественное событие посвятили Дню Героев Отечества.

Фестиваль имеет большую историю и значение. Из года в год он объединяет сотни талантливых людей с одной целью — сохранить память о воинах, павших за Отечество. В 2024 году фестиваль проводится в регионе в 30-й раз.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер в приветственном слове отметил, что гала-концерт дает возможность увидеть молодежь, которая сильна и в творчестве, и в готовности поддержать.

"Разрешите от имени нашего губернатора Александра Викторовича Моора поприветствовать сидящих в зале бойцов, служителей ратного дела, участников миротворческих действий и специальной военной операции, членов их семей. Отдельно — ребят, которые собственным талантом, творческими усилиями готовы укрепить нашу силу духа и уверенность в будущей победе. Все три десятка лет предоставляем тюменскую площадку для самовыражения всем, для кого важны наши общие духовно-нравственные ценности, для кого слова "семья", "товарищи" и "созидательный труд" и "служение Отечеству" — не пустой звук", — произнес Алекесей Райдер.

Песни о мире и доме вдохновляют бойцов на передовой, добавил заместитель губернатора. Кроме того, он напомнил, что Александр Моор объявил марафон звонков героям. Он предложил зрителям в зале поделиться фрагментами номеров певцов с родными, близкими, боевыми товарищами, которые находятся на СВО.

Фестиваль свидетельствует о том, что патриотические песни востребованы и любимы молодыми исполнителями и слушателями, подчеркнула председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Именно песня становится объединяющим началом для людей, которые выполняют задачи на передовой, и людей, которые помогают в тылу, убеждена она.

"Песня поднимает моральный дух, сохраняет память о тех, кто отдал свою жизнь за независимость Отчизны. Надеюсь, что эстафета под названием "Димитриевская суббота" и впредь будет передаваться из поколения в поколение, чтобы память о тех великих битвах, в которых была одержана победа нашего Отечества, всегда была жива", — дополнила председатель гордумы.

Митрополит Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской православной духовной семинарии Димитрий поблагодарил правительство региона в части проведения фестиваля. Он сказал, что 30 лет назад "Димитриевская суббота" начала шествие в Тюменской области, сейчас это событие привлекает участников многих городов и стран.

"Участники фестиваля принесли на сцену свое выражение любви к Отечеству, благодарность долгу воинов. Через это сохраняется память о подвиге", — подчеркнул он.

В том, что нужно сохранять и передавать подрастающему поколению память о воинах, которые проявляют героизм на полях сражений, убежден муфтий, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков.

"Мы — народы, живущие в России, уникальные люди, показываем всему миру, как разные нации, представители разных конфессий живут в мире и дружбе. Если кто-то приходит к нам с мечом, то мы ему этим же и отвечаем. Будем как один кулак. Пусть все в мире знают, как бы нам тяжело не было, мы будем вместе всегда", — сказал он.

Особым гостем фестиваля стала мама Героя России Раушана Абдуллина Гульфруз Абдуллина. Ее сын, разведчик-сапер, погиб в августе 2008 года в Южной Осетии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присовили высокое звание Герой России.

"В Южной Осетии вместе с моим сыном погиб 71 миротворец. Даже в таком аду, в нечеловеческих условиях, они остались людьми, доказав верность присяге и Родине. В данный момент в зоне СВО — огромная армия бойцов. Это самые надежные, верные сыны Отечества, сильные дети сильной страны. Изо дня в день они совершают героические поступки, подвиги, приближая победу", — заключила она.

В режиме прямой трансляции к мероприятию присоединились жители муниципальных образований и зрители Краснодона Луганской Народной Республики.

Инна Пахомова