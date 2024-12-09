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Семейный многофункциональный центр Увата откроют в переоборудованном помещении

Общество, 20:17 09 декабря 2024

из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Семейный многофункциональный центр откроют на ул. Советской в с. Уват. В помещениях центра "Мои документы" идет реконструкция. Строители обновят основные конструкции, полы, стены, потолки, рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

"Помимо привычной регистрационной стойки, для комфортного ожидания и получения социальных услуг семьям с детьми в МФЦ сделают детскую зону с игровыми и развивающими элементами. Предусмотрены кофейня, гостевые компьютеры, кабинеты для занятий с психологом и групповых мероприятий", - уточнил глава.

По его словам, жители района смогут получить в одном месте комплексную помощь, соцуслуги и оформить сопровождение семей.

Отметим, проект по открытию семейных МФЦ реализуется по приказу Министерства труда и социальной защиты России.

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# Вячеслав Елизаров , семьи , социальная поддержка , Уватский район

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