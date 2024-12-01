  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим сроком автокредитования

Экономика, 12:03 10 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лет и восемь месяцев составил средний срок автокредитования в Тюменской области за октябрь. Это один из наибольших приростов за месяц по стране. Больше он только в Югре – пять лет, восемь месяцев и четыре недели, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В свою очередь, наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва - пять лет, два месяца и три недели, Санкт-Петербург – пять лет, три месяца и две недели.

"Несмотря на то что средний чек автокредита в последние месяцы немного снижается, он все равно остается внушительным. В свою очередь, увеличение сроков автокредитов делает их более доступными за счет сокращения размеров ежемесячных платежей. Ведь чем "длиннее" кредит, тем меньше размер ежемесячных платежей и, соответственно, меньше долговая нагрузка заемщика", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автокредитование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 10.12.2024Тюменская область вошла в топ-10 регионов с прозрачной системой закупок
12:03 10.12.2024Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим сроком автокредитования
11:41 10.12.2024 В Тюмени установили первую опору развязки на Московском тракте
11:30 10.12.2024Нулевой цикл строительства завершили на туристическом комплексе в Тобольске