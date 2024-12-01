В Тобольском районе увековечили память бойца СВО

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Память жителя Тобольского района Ильнура Бурганова, погибшего при исполнении боевого задания в зоне спецоперации на Донбассе, увековечили в с. Байкалово, в День Героев Отечества, 9 декабря.

В честь выпускника байкаловской школы открыли мемориальную доску.

"Ильнур Бурганов — солдат России. Он отправился на фронт рядовым осенью 2022 года, а в 2023 году стал командиром штурмового взвода. За проявленный героизм и мужество Ильнур Фаритович был награжден медалью "За спасение погибавших" и орденом Мужества", — написал в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В мае 2024 года накануне Дня Победы в честь погибшего воина в байкаловской школе открыли "Парту Героя".