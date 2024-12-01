  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

В Тобольском районе увековечили память бойца СВО

Общество, 21:46 09 декабря 2024

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Память жителя Тобольского района Ильнура Бурганова, погибшего при исполнении боевого задания в зоне спецоперации на Донбассе, увековечили в с. Байкалово, в День Героев Отечества, 9 декабря.

В честь выпускника байкаловской школы открыли мемориальную доску.

"Ильнур Бурганов — солдат России. Он отправился на фронт рядовым осенью 2022 года, а в 2023 году стал командиром штурмового взвода. За проявленный героизм и мужество Ильнур Фаритович был награжден медалью "За спасение погибавших" и орденом Мужества", — написал в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В мае 2024 года накануне Дня Победы в честь погибшего воина в байкаловской школе открыли "Парту Героя".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:46 09.12.2024В Тобольском районе увековечили память бойца СВО
21:22 09.12.2024Восемь километров дорог отремонтировали по нацпроекту в Армизонском районе
21:15 09.12.2024Победы, удачи в бою, здоровья желают тюменцы в ходе "Марафона звонок герою"
20:43 09.12.2024Фуат Сайфитдинов: День Героев Отечества – это праздник для родителей воинов