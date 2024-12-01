Восемь километров дорог отремонтировали по нацпроекту в Армизонском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Восемь километров дорог отремонтировали по нацпроекту в Армизонском районе Тюменского района, сообщает ГУС региона.

На дороге Бердюжье — Армизонское восстановлено покрытие на участке с 28 по 33 км. Участок проходит по Белоозерскому заказнику вдоль оз. Няшино. Подрядная организация заменила верхний слой асфальта, сформировала обочины, нанесла новую разметку.

Еще три километра отремонтировано на подъезде к с. Иваново автодороги Омутинское-Армизонское. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволяет последовательно вести ремонт изношенных участков региональной дорожной сети.

В 2024 году благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры. Специалисты дорожной отрасли привели в порядок более 250 км региональных дорог и муниципальных улиц. Отремонтированы два моста через реки Тура и Вагай и два путепровода на обходе Тюмени.