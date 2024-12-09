Три тюменских организации — призеры Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Три тюменских организации стали призерами Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Как сообщает информационный центр правительсвта Тюменской области, первое место в номинации "Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона" занял Тюменский государственный университет. Тюменский колледж производственных и социальных технологий занял второе место в номинации "Трудоустройство особых категорий молодежи". Второе место в номинации "Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества" присудили компании "Автоград Капитал".

"В этом году расширилась география конкурса. Компании из 77 регионов заявили о своем участии, представив свои практики трудоустройства. Мы видим большой интерес к конкурсу и у крупных работодателей, и у небольших организаций. Треть финалистов конкурса – это вузы и колледжи, которые в партнерстве с работодателями ежегодно участвуют в трудоустройстве своих выпускников", - сказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Для участия в финальном этапе членами экспертного совета отобрано 699 заявок с лучшими практиками. Победителями стали 79 организаций в семи номинациях. Описание лучших практик 2024 года войдет в итоговый сборник, который будет опубликован на официальном сайте Минтруда до конца 2024 года.