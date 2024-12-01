2600 жителей Тюменской области оформили бесплатный проезд на лечение с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2600 жителей региона, которые имеют право на федеральные льготы, с начала 2024 года воспользовались электронными талонами для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно. На оплату талонов для проезда Отделение СФР по Тюменской области направило 26,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Правом на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также на бесплатные путевки для лечения в здравницах, имеют федеральные льготники, которые не отказались от получения набора социальных услуг в натуральном виде. Кроме того, граждане с первой группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.

Отделение СФР по Тюменской области оформляет бесплатные проездные документы одновременно с путевкой в санаторий, которые гражданин в дальнейшем предъявляет в билетную кассу.

Льготными билетами пассажиры могут воспользоваться при помощи сервиса электронного талона на поезд. После посещения клиентской службы Отделения СФР по Тюменской области информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда — ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.