Демонтаж кровли и пола выполнили рабочие в будущем здании аромашевской библиотеки

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Демонтаж кровли, штукатурки, пола провели рабочие в здании по ул.Октябрьская, 9 с. Аромашево. Здесь разместят библиотеку, сообщил глава района Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.

"В библиотеке будет предусмотрено место для хранения фонда, комфортабельный читальный зал, абонентский пункт, зал конференций с размещением в нём виртуальным концертным залом и отдельные помещения для занятий кружковой деятельностью", - отметил он.

Вместе с коллегами Игорь Власов побывал на объекте, оценил ход ремонта, обсудил с подрядной компанией вопросы дальнейших работ.

Проект реализуют в рамках муниципальной программы "Приведение учреждений культуры Аромашевского муниципального района в нормативное состояние на 2018-2027 г."