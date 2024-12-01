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Жители Тюменского района показали свои таланты на конкурсе "Столичный сувенир"

Общество, 08:27 11 декабря 2024

Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

Более 1 тыс. 300 участников объединил конкурс самодеятельного народного творчества "Столичный сувенир" в Тюменском районе.

Среди них вокалисты, поклонники хореографии, артисты, художники и мастера декоративно-прикладного творчества. Церемония награждения и гала-концерт прошли в Центре культуры и досуга "Родник" в п. Московский, сообщает пресс-служба районной администрации.

Награды лауреатам и победителям вручили глава муниципалитета Ольга Зимина, председатель районной Думы Валентин Клименко, начальник управления по культуре Андрей Неугодников и начальник отдела культуры Эльвира Тюлькова. Самые яркие номера этого года участники представили на традиционном гала-концерте.

Отметим, что конкурс "Столичный сувенир" проходит в тюменском районе ежегодно. Мероприятие направлено на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций и реализацию творческого потенциала жителей муниципалитета.

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# конкурс , творчество , Тюменский район

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