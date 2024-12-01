Студенты-юристы проконсультировали тюменцев по вопросам применения антикоррупционного законодательства

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Консультационный прием граждан по вопросам применения антикоррупционного законодательства организовали на базе студенческой юридической клиники Института государства и права ТюмГУ. Он прошел во время Всероссийской общественной акции "Дни антикоррупционного просвещения и консультирования", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Встречу проводили студенты 3 и 4 курсов очной формы обучения направления "Юриспруденция", 5 курса специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности" при участии помощника прокурора Центрального округа Тюмени Алены Мосуновой и главного специалиста-эксперта отдела обеспечения деятельности управления Минюста России по Тюменской области Юлии Шиляевой. Они обсудили вопросы, связанные с понятием коррупции, основаниями и порядком привлечения к ответственности виновных должностных лиц за правонарушения, связанные с нарушением и (или) несоблюдением норм антикоррупционного законодательства.

В ходе приема были даны рекомендации тюменцам по порядку обжалования неправомерных действий участкового уполномоченного полиции, обжалованию и отмене определения участкового уполномоченного полиции об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, порядку подачи апелляционной жалобы на решение районного суда.