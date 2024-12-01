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Юмористы со всей России поборются в Тюмени за Кубок КВН "Юмор на Туре"

Общество, 08:56 11 декабря 2024

Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив) | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" (архив)

Всероссийский кубок студенческих команд КВН "Юмор на Туре" состоится в концертном зале "Золотые ворота Сибири" 11 декабря. Событие объединит талантливых молодых людей со всей России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ребята будут соревноваться за призовой фонд в размере 200 тыс. рублей, попробуют проявить себя, получить признание и поддержку зрителей и профессионалов.

"Юмор на Туре“ — зрелищное и масштабное событие, которое традиционно собирает лучшие студенческие команды. Слияние юмора и харизмы. Неповторимые ощущения остаются как у участников, так и у зрителей. Этот год не станет исключением. Ведущий Рухин Магеррамов в этом поможет", — отметил начальник управления молодежной политики Денис Степанчук.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке. Все собранные средства будут направлены в Фонд целевого капитала Тюменского государственного университета.

Возрастное ограничение: 16+

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