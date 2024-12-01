О переносе междугородних рейсов тюменцев предупредит автоинформатор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему автоинформирования пассажиров запустил Тюменский автовокзал. Теперь о переносе или отмене рейсов жителей региона будут предупреждать по СМС.

Ранее в таких случаях пассажиров, которые оставили контактные данные или приобрели билеты через интернет, обзванивал дежурный администратор. Летом этого года началась разработка автоинформатора. Сейчас систему уже тестируют на автобусах дальнего следования, в перспективе ее планируют расширить и на другие маршруты.

"Мы ценим время наших пассажиров и стараемся повысить качество обслуживания. Современный сервис автоинформирования позволит предупредить о переносе рейса, чтобы человек мог скорректировать свои планы. Теперь важно пополнять базу автоинформатора. Мы будем просить пассажиров оставлять свои контактные данные для оперативного оповещения", - поделился директор ГБУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций" Артем Антипин.

Системы автоинформирования активно применяются в авиации. На автобусных маршрутах также рейсы могут переносить из-за погодных условий: обильных снегопадов, критических температур, подтопления или перекрытия трасс, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.