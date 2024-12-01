Эффективность работы проектного офиса инвестагентства Тюменской области отмечена на федеральном уровне

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практика проектного офиса инвестиционного агентства Тюменской области по сопровождению проектов рекомендована к тиражированию в других регионах. Структура доказала свою эффективность и перспективность.

"Эффективность работы проектного офиса – 97 процентов. За этот год 143 проектам оказано содействие в реализации. Удалось оперативно решить 663 вопроса бизнеса, 96 из них связаны с земельными участками, более 395 - с инженерными коммуникациями", - рассказал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Всего 128 управленческих практик, в том числе практика тюменского проектного офиса, рекомендована к внедрению Минэкономразвития России, Агентством стратегических инициатив и комиссией Госсовета России при участии федеральных органов исполнительной власти, сообщает региональное инвестагентство.

По мнению заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, готовые практики с подтвержденными социально-экономическими эффектами дают возможность внедрять наиболее результативные решения задач государственного управления, что позволяет ускорять модернизацию экономик и улучшать качество жизни граждан.

Проектный офис, работающий по принципу одного окна, позволил сократить время регистрации прав собственности юрлиц и ИП на 36 %, подключения к электросетям - на 26 %, подключения к сетям водоотведения - 23 %, заключения в аренду земельных участков без проведения торгов - на 15 %.

За 11 месяцев 2024 г. проведено 46 заседаний с участием 140 инвесторов и привлечением более 35 структур представителей исполнительных органов государственной и муниципальной власти, федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, инвестиционного агентства.

В 2023 г. практика функционирования проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области отмечена АСИ "Смартека" как лучшая практика для решения социально-экономических задач регионов РФ. Тюменскую практику уже внедрили в Волгоградской области.

Добавим, на сегодняшний день в инвестиционном портфеле Тюменской области находится 629 проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн руб. Планируется создание свыше 32 тыс. новых рабочих мест.