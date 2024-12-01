Эффективность работы проектного офиса инвестагентства Тюменской области отмечена на федеральном уровне
Практика проектного офиса инвестиционного агентства Тюменской области по сопровождению проектов рекомендована к тиражированию в других регионах. Структура доказала свою эффективность и перспективность.
"Эффективность работы проектного офиса – 97 процентов. За этот год 143 проектам оказано содействие в реализации. Удалось оперативно решить 663 вопроса бизнеса, 96 из них связаны с земельными участками, более 395 - с инженерными коммуникациями", - рассказал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.
Всего 128 управленческих практик, в том числе практика тюменского проектного офиса, рекомендована к внедрению Минэкономразвития России, Агентством стратегических инициатив и комиссией Госсовета России при участии федеральных органов исполнительной власти, сообщает региональное инвестагентство.
По мнению заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, готовые практики с подтвержденными социально-экономическими эффектами дают возможность внедрять наиболее результативные решения задач государственного управления, что позволяет ускорять модернизацию экономик и улучшать качество жизни граждан.
Проектный офис, работающий по принципу одного окна, позволил сократить время регистрации прав собственности юрлиц и ИП на 36 %, подключения к электросетям - на 26 %, подключения к сетям водоотведения - 23 %, заключения в аренду земельных участков без проведения торгов - на 15 %.
За 11 месяцев 2024 г. проведено 46 заседаний с участием 140 инвесторов и привлечением более 35 структур представителей исполнительных органов государственной и муниципальной власти, федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, инвестиционного агентства.
В 2023 г. практика функционирования проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области отмечена АСИ "Смартека" как лучшая практика для решения социально-экономических задач регионов РФ. Тюменскую практику уже внедрили в Волгоградской области.
Добавим, на сегодняшний день в инвестиционном портфеле Тюменской области находится 629 проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн руб. Планируется создание свыше 32 тыс. новых рабочих мест.