В Тюменской области пресекли импорт 911 тонн сельхозпродукции без документов

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области

911 т растительных продуктов без документов пытались ввезти в Тюменскую область из Казахстана в 2024 г. Нарушения выявили при проверке грузов на приграничном посту в Казанском районе, сообщает регуправление Россельхознадзора.

С января по декабрь специалисты пресекли 71 попытку ввезти в регион растительную продукцию высокого фитосанитарного риска с нарушениями. В том числе партии фруктов, овощей, сухофруктов, специй, круп.

Последние две партии задержали 9 декабря. 45 т лука, на который отправитель не оформил фитосанитарный сертификат, и 20 т капусты с ошибкой в документах, вернули в Казахстан.