25 активистов "Движения первых" получили свой главный документ

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

25 участников "Движения первых" Тюменской области получили свой главный документ - паспорт гражданина РФ. В торжественной обстановке их вручил губернатор региона Александр Моор.

Церемония состоялась в рамках традиционной акции "Мы — граждане России" в преддверии Дня Конституции России, который отмечается 12 декабря. В списке получающих документ от главы региона — лауреаты, призеры, победители конкурсов разного уровня, отличники учебы, активисты общественной деятельности из районов области.

Получение паспорта — большое событие в жизни школьников и их родителей, сказал Александр Моор.

"Хочу, чтобы вы все помнили, что вместе с правами вы берете на себя и серьезную ответственность: за свои слова, поступки и, конечно, за будущее нашей страны. Особая благодарность вашим родителям, наставникам. Они сегодня в зале и вместе с вами переживают торжественность этого момента. Уверен, что и дальше вы будете усердно учиться, развиваться и еще не раз предоставите повод своим родным и близким гордиться вами, а нам - возможность радоваться вашим успехам", — обратился к активистам губернатор.

В ответ подростки дали своеобразную клятву: "Получая паспорт гражданина Российской Федерации, с открытым сердцем и чистыми помыслами торжественно обещаю: хранить верность России и быть достойным гражданином великой страны. Обещаю верно и преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность и независимость. Обещаю сделать все зависящее от меня для процветания России и ее лучшего будущего".

София Знаменщикова приехала на церемонию в Тюмень из Бердюжского района. Она является отличницей учебы, активисткой "Движения первых" в направлении "Патриотизм и историческая память", командует муниципальным юнармейским отрядом.

"Испытываю гордость, что мне представлена такая возможность получить паспорт из рук Александра Викторовича. Я очень рада. Когда в зале назвали мои имя и фамилию, было какое-то волнение, но все быстро прошло, я понимала, что здесь сидят еще 24 человека и так же волнуются", — поделилась София Знаменщикова.

Инна Пахомова