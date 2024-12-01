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В Тюменской области более 60 % населения привиты против гриппа

Общество, 15:43 10 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 970 тыс. жителей Тюменской области, или 60 % населения, привиты против гриппа. Со 2 по 8 декабря в регионе отмечено незначительное увеличение заболеваемости ОРВИ, на 3,2 % больше в сравнении с предыдущей неделей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Профилактика ОРВИ предусматривает комплекс мер, направленных на укрепление защитных сил организма и ограничение контактов с источником инфекции. Нужно часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, следует придерживаться режима сна, сбалансировано питаться и быть физически активным", - рекомендовали специалисты.

t.me/tu_ymen72

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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