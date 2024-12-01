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Победителей проекта "Читай с детьми" пригласят на фестиваль в Москву

Общество, 10:13 11 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают к участию в федеральном проекте "Читай с детьми". Восемь семей-победителей смогут побывать в Москве в июне 2025 г., поучаствовать в главном книжном фестивале "Красная площадь", сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Всероссийский "Марафон семейного чтения" стартовал 1 декабря. В нем могут участвовать команды в любом составе: родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками или старшие дети вместе с младшими, друзья и одноклассники. Обязательное условие – снять видеорецензию не более трех минут на прочитанную книгу.

Жанр каждая команда выбирает самостоятельно. Это может быть: репортаж, интервью, клип.

Заявки принимают до 2 февраля 2025 г. на сайте проекта. Подведение итогов - 30 марта.

Проект реализуется Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# книги , ТОНБ , Тюменская областная научная библиотека , художественное чтение

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