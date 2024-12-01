Аспекты языковой политики России обсуждают на форуме в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область принимает участие в VIII форуме "Языковая политика в Российской Федерации". Мероприятие, приуроченное к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, проходит в очном и онлайн форматах в Москве 10 и 11 декабря.

Открывая встречу, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин отметил, что тема форума значима для всех народов многонациональной, многоконфессиональной России. Творчество Александра Пушкина принесло русскому языку мировую славу и оказало огромное влияние на литературные процессы в мире. Его творческое наследие стало символом величия русского языка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сегодня в форуме участвуют не только представители федеральных и региональных органов власти, здесь также эксперты ведущих научных, образовательных учреждений, писатели, издатели, деятели культуры, языковые активисты, специалисты в сфере информационных технологий, представители бизнеса и общественных организаций. Мы старались подобрать тематику панельных сессий, чтобы обсудить актуальные вопросы языковой политики. Это в первую очередь, информационная трансформация медиасреды, переход от традиционных к цифровым технологиям, современные культурные проекты на языках народов России, и само развитие языкового цифрового пространства", - сказал он.

В ходе пленарного заседания представители регионов России, а также эксперты из Республики Беларусь обсудили ряд актуальных тем. В частности, влияние творчества А.С. Пушкина на развитие современного русского языка, воздействие пушкинской традиции на национальную литературу народов России, трансляцию ценностей русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья через русский язык и литературу.

Так, и.о. ректора Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга Ольга Ребковец поделилась опытом работы по формированию читательской и языковой культуры в регионах, по сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"В настоящее время в регионах особое внимание уделяется вопросам цифровизации и привлечению молодёжи к изучению языков. Собирается языковой материал, изучаются нейролингвистические особенности носителей языка. Организуются мероприятия, фестивали, направленные на продвижение литературы народов Российской Федерации", - отметила эксперт.

О важности поддержки современных писателей рассказал главный редактор литературного журнала "Роман-газета", российский писатель Юрий Козлов.

Прозвучали и доклады, касающиеся переплетения культурных традиций в творчестве Пушкина и его влияния на развитие языков Кавказа, художественных переводов сказок и стихотворений А. С. Пушкина на языки народов, проживающих в России, роли и развития национальных театров в регионах страны.

10 декабря в рамках форума состоятся также две панельные сессии: "Язык как отражение культуры: современные художественные произведения и культурные проекты на языках народов РФ", " Трансформация медиасреды: от традиционных СМИ к цифровым".

11 декабря ключевым событием форума станет открытое заседание Национального оргкомитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в РФ Международного десятилетия языков коренных народов. После чего на панельной сессии участники форума поговорят о механизмах поддержки и развития языков народов РФ в цифровом пространстве.

Также состоится награждение победителей VII конкурса "Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации "Ключевое слово" и конкурса на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики РФ "Лучшее в общее".

Посмотреть трансляцию форума жители Тюменской области могут по ссылке.

Любовь Голышева