Тюменские полицейские выявили 25 иностранцев, нарушивших миграционные правила

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 иностранцев, нарушивших миграционные правила, выявили Тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Во время оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проверили ряд кафе и развлекательных заведений, а также строящихся объектов, расположенных в областном центре.

В результате посещения мест массового пребывания иностранцев и возможного их трудоустройства за несколько дней стражи правопорядка выявили 25 административных правонарушений.

Так, шесть мигрантов нарушили правила въезда и режима пребывания на территории Российской Федерации. Пять человек предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учёта. Двое иностранцев осуществляли трудовую деятельность без патента, а ещё у одного заявленная цель въезда не соответствовала фактической деятельности.

В отношении 11 нарушителей, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, вынесены постановления об административном выдворении их за пределы России.