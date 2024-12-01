За шесть лет в УФО из аварийного жилья переселили почти 170 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Уральском федеральном округе за шесть лет из аварийного жилья переселили почти 170 тысяч человек. Все регионы Уральского федерального округа выполнили цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по переселению людей из аварийных домов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО.

В Тюменской области с 2019 года за счет бюджетных средств, а также за счет средств застройщиков в рамках договоров о развитии застроенной территории, договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки переселено 15 тыс. 860 человек из 256,03 тыс. кв. м аварийного жилья. Новоселами, по данным главного управления строительства, стали жильцы авариек, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Эту работу завершили к 2024 году, досрочно, опередив планируемые сроки на 1 год и 8 месяцев.

За шесть лет регионы Уральского федерального округа, по словам полпреда Артёма Жоги, проделали большую работу. Во взаимодействии с фондом развития территорий были улучшены жилищные условия десятков тысяч людей. "Однако показателями цели нацпроекта аварийный жилой фонд не ограничивается, и регионам округа ещё есть, над чем работать в этом направлении. Уверен, с каждым годом объём аварийного жилья будет сокращаться, а число граждан, переселившихся в комфортные квартиры – расти", - подчеркнул Артём Жога.

С 2019 года по начало декабря 2024 года из домов, признанных аварийными, в Уральском федеральном округе переехали 168,5 тыс. человек. За это время были расселены аварийные дома площадью 2,7 млн кв. м.

"При этом регионы дополнительно реализуют собственные программы, благодаря чему из общего числа переселенных граждан 79,6 тыс. человек улучшили жилищные условия по инициативе субъектов", – рассказал генеральный директор фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Наибольшая площадь непригодного для проживания жилфонда расселена в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 877,7 тыс. кв. м. В Ямало-Ненецком автономном округе расселено– 778,7 тыс. кв. м. аварийного жилья, в Свердловской области - 423,3 тыс. кв. м, в Челябинской – 279,1 тыс. кв. м, в Курганской – 47,3 тыс. кв. м.