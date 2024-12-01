В Тюменской области ситуация в сфере межнациональных отношений остается стабильной, заявил Александр Моор

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие в Тюменской области позволяет слаженное и эффективное взаимодействие между органами власти и национально-культурными объединениями.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании областного координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений 10 декабря.

"В Тюменской области живут представители самых разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодарю вас за продуктивную работу в 2024 году", — обратился губернатор к участникам заседания.

Он отметил, что на высоком уровне был проведен фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Новый формат события привлек более двух миллионов зрителей. Впервые прошел региональный этап Всероссийской премии "Гордость нации", его участниками стали жители Тюмени, Тобольска и других муниципалитетов.

"Благодаря нашей с вами командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность", – подчеркнул Александр Моор.

О реализуемых в Тюменской области проектах по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев. Он отметил, что одной из важных задач остается реализация мер по снижению конфликтного потенциала в миграционной среде и дальнейшему повышению эффективности проектов в сфере адаптации иностранных граждан и их интеграции в тюменское сообщество.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова и руководитель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Тюменской области, муфтий Зиннат Садыков рассказали в своих выступлениях о работе по противодействию распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских идей в молодежной среде. В профилактической работе задействованы 50 площадок молодежных пространств и проектов в социальной сети "ВКонтакте". Суммарный охват публикаций превысил 23 миллиона, сообщила Ирина Широкова.

Александр Моор поставил задачу активизировать работу по противодействию распространению экстремистских настроений в молодежной среде. "В наших силах оградить подрастающее поколение от пагубного влияния антироссийских идей", – отметил губернатор.