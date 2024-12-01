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Основания для двух катков подготовили на набережной в Тюмени

Общество, 18:07 11 декабря 2024

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Основания для городских катков подготовили специалисты "Тюменьгормост" в районе мультицентра "Контора пароходства" и около Моста Влюбленных на набережной в Тюмени.

Сейчас работники приступили к послойному намораживанию льда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще один каток находится в экопарке "Затюменский" - здесь специалисты уже подрезают и шлифуют лед, чтобы покрытие было максимально ровным. Следующий этап - заливка для зеркального вида.

Отметим, что всего этой зимой в Тюмени будет работать 112 ледовых объектов. Полный список их по округам можно посмотреть здесь.

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# каток , коньки

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