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В Тюмени строят ледовый городок

Общество, 14:59 11 декабря 2024

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

К строительству ледового городка приступили мастера на площади 400-летия Тюмени.

Гостей будут встречать ледяные "Врата Сибири". Появятся гномы из лапника и "Сказочный лес" из живых елей. Украсят их игрушками, которые сделали тюменские школьники в рамках новогоднего конкурса, сообщает пресс-служба администрации города.

Для жителей областной столицы также будут работать тематические фотозоны. Желающие смогут покачаться на качелях и прокатиться с горок "Пряничного домика" и "Карамельного дворца". Для детей построят игровой ледовый комплекс "Ярмарка" с горками, линзами-ловушками и лабиринтом.

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# ледовый городок , Новый год

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