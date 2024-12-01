Участников региональных сборных чемпионатов "Абилимпикс" и "Профессионалы" наградили в Тюмени

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Благодарственными письмами отметили участников региональных сборных национальных чемпионатов "Абилимпикс" и "Профессионалы" в Тюмени 11 декабря.

Сегодня эти чемпионаты — не просто соревнования, а мощные проекты для подготовки кадров для экономики и выстраивания индустриального партнерства с ведущими предприятиями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня мы чествуем чемпионов, победителей и призеров, которые достойно представили Тюменскую область. Региональные сборные завоевали 32 награды, среди них 8 золотых. Выступления такого уровня нас радуют и дают повод гордиться", — отметил Александр Моор.

Отдельно он поблагодарил экспертов, которые помогают участникам раскрыться и достичь высоких результатов, а также предприятия, которые выступают индустриальными партнерами чемпионатов, за создание условий для развития молодых специалистов.

Победитель национального чемпионата "Абилимпикс – 2024" в компетенции "Поварское дело" в категории "студенты" Алёна Тармакулина рассказала, что участие в чемпионате полностью изменило ее жизнь: "Это профессиональное движение и мой наставник Ольга Игнатова помогли мне достигнуть высоких целей. Все свои силы я применила на практике".

Эксперт в компетенции "Поварское дело", преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Ольга Игнатова подчеркнула, что у наставников есть возможность передать свой опыт, профессиональные знания и умения участникам, которые достойно выступают на национальных чемпионатах за Тюменскую область. Она пожелала ребятам не останавливаться на достигнутых результатах и двигаться только вперед.

Своим опытом участия в национальном чемпионате "Профессионалы" поделилась студентка Анастасия Джабиева, которая стала победительницей в компетенции "Визуальный мерчендайзинг".

"Участие в компетенции "Визуальный мерчендайзинг" я принимаю уже не первый год и сейчас с уверенностью могу сказать, что искренне люблю эту компетенцию. Пусть у меня не получилось с первой попытки, я горжусь тем, что я не оставила это дело и продолжила свой путь. Чемпионат произвел на меня большое впечатление. Хотя результата было добиться нелегко, я не тот человек, который сдается. Я справилась благодаря поддержке моего замечательного эксперта Ольги Шиловой, которая всегда знала, как поднять мой боевой дух. Для меня чемпионат стал больше, чем соревнование, это была невероятная прокачка моих навыков и умений", — рассказала Анастасия Джабиева.

Преподаватель Тобольского многопрофильного техникума, эксперт в компетенции "Сантехника и отопление" чемпионата "Профессионалы" Андрей Томилов поздравил участников и их наставников с окончанием чемпионатного цикла и пожелал им дальнейших успехов.

"Конкурс профессионального мастерства — это один из интереснейших и эффективных способов профессионального образования. Это и более серьезная практическая часть, и индивидуальный подход при подготовке, и морально-психологическая подготовка. Ребята получают конкурентное преимущество на рынке труда", — отметил он.

Вера Коршунова