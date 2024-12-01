В Тюменской области усилят контроль над охраной образовательных учреждений

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Контроль над охранными организациями, которые работают в образовательных учреждениях, усилит Росгвардия в Тюменской области. Особенно это касается квалификации сотрудников - чтобы детские сады, школы и вузы охраняли только обученные специалисты.

Об этом сообщил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области, майор полиции Дмитрий Шевченко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"Поднят вопрос о более квалифицированном предоставлении услуг, повышении эффективности охранных предприятий. Те, кто не могут себе позволить качественную работу, будут уходить с рынка. И, конечно, в связи с последними изменениями стандартов мы постоянно взаимодействуем с руководителями частных охранных организаций. У нас и в этом месяце запланированы учебно-методические сборы", – пояснил он.

По его словам, в Тюменской области нет трудностей с обучением охранников. В регионе достаточно некоммерческих образовательных организаций, которые занимаются работой в этом направлении.

Дмитрий Шевченко добавил, что частные охранные предприятия Росгвардия проверяет ежемесячно.

Виктория Макарова