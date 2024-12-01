Участник программы "Время героев" Виктор Квасов пообщался с тюменскими школьниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов пообщался с тюменскими школьниками из "Движения первых" 11 декабря. Событие прошло в рамках проекта "Классные встречи", который входит в федеральную программу "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

На встречу пришло более 20 активистов. Виктор Квасов рассказал им о себе и своей деятельности, в частности, что он уроженец Тюменской области и служил военным летчиком более 10 лет.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Думаю, что ребята здесь напитываются новой информацией, выстраивают свое мировоззрение. В любом случае это хорошо, что дети таким способом могут пообщаться с военнослужащими, задать им интересующие вопросы. Возможно, кто-то даже определится с профессией и пойдет в будущем на военную службу, а кого-то заинтересует волонтерство или профессия врача", - поделился участник спецоперации.

Юные тюменцы задали Виктору Квасову множество вопросов. Их интересовало, есть ли у него девиз, заветная мечта, какие главные ценности должны быть в жизни. Кроме этого, школьники спрашивали гостя, существуют ли традиции перед вылетом на самолете, чем интересна работа военным пилотом в маневренной авиации, а также попросили дать советы подрастающему поколению.

"На самом деле в процессе разговора забываешь, что это школьники. Они задавали такие глубокие и со смыслом вопросы, казалось, как будто говоришь уже со студентами, причем уже как минимум третьекурсниками. Для меня, конечно, самым интересным вопросом стал профессиональный. Молодой человек спросил про наши авиационные традиции. Вспоминая свои школьные годы, я бы такого точно не придумал. Ребята молодцы", - добавил Виктор Квасов.

В завершение встречи все участники оставили пожелания бойцам на флаге "Движения первых". Вместе с другой гуманитарной помощью его отправят военнослужащим в зону специальной операции.

Напомним, "Время героев" – это программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Она создана по распоряжению президента Российской Федерации по модели "Школы губернаторов". Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

Виктория Макарова