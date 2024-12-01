Андрей Артюхов: молодёжная политика - чрезвычайно тонкая сфера

| Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Можно прочитать гору книг про компьютеры, но если ни разу не нажимал на клавиши, без практики, это ничего не даст. Точно так же обстоит дело и с молодёжной политикой, а также любой работой, основанной на взаимодействии и общении с людьми.

Об этом первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов рассказал в ходе очередного мероприятие из серии "Встречи с наставниками молодёжной политики" 11 декабря.

Напомним, что "Встречи с наставниками в сфере молодежной политики" — это цикл мероприятий по обмену опытом и ценностями, которые лежат в основе государственной молодежной политики.

4 декабря в "Конторе пароходства" с молодыми тюменцами провела встречу вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Заместитель председателя Тюменской облдумы седьмого созыва Наталья Шевчик встретилась с молодёжью 9 декабря на площадке центра стратегического развития "Сибирь".

"Полагаю, из этого общения для ребят должна быть определённая польза как вообще от любого разговора с более опытным человеком", - отметил Андрей Викторович.

Он подчеркнул, что встречаясь и общаясь с молодыми людьми стремится просто разговаривать с ними и не планировать такой разговор заранее.

"Как правило, иду с таким ожиданием, что это будет некий экспромт: я не знаю, о чём меня спросят. И пусть спрашивают, что хотят - я буду отвечать максимально искренне", - поделился он.

"Так совпало, что сегодня у нас было заседание конкурсной комиссии, мы доизбирали членов общественной молодёжной палаты при Тюменской областной думе - на пять мест было 19 претендентов. Очень достойный конкурс. Все замечательные ребята. Я хочу сказать, что наша общественная молодёжная палата, в том числе, это фактически тоже школа. Эти ребята раньше учились в средней школе, сейчас многие – в колледжах, в университетах, но они продолжают учиться. Пока они ещё думают, как им двигаться дальше, а мы стараемся им дать какие-то знания, в том числе во время таких встреч. И вообще, мы должны учиться всю свою жизнь".

Участниками очередной встречи стали лидеры сообществ и объединений, студенты, члены "Движения первых", представители молодежной палаты и "Молодой Гвардии" и специалисты по молодёжной политике из муниципалитетов.

Андрей Викторович подчеркнул, что молодёжная политика - чрезвычайно тонкая сфера, где необходимо постоянно быть во взаимодействии с молодёжью.

"Они ищут себя и очень восприимчивы, надо заинтересовывать наиболее активных ребят, чтобы они были на позитиве и прикладывали свою энергию в нужном направлении. Когда ими не занимаешься, происходят неприятные вещи. Поэтому надо создавать условия для молодёжи, чтобы они себя реализовывали, а также давать идеи, подсказывать направление. И тогда наши ребята с их молодой энергией сделают много хорошего", - считает Андрей Артюхов.

В ходе мероприятия начальник управления молодёжной политики и общественных проектов Владислав Татаринцев отметил, что именно Андрей Артюхов в непростые для всей страны времена принимал важные решения, направленные, в частности, на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи. Он вручил первому заместителю председателя Тюменской областной думы памятную медаль к 30-летию молодёжной политики региона.

Отметим, что советник генерального директора СИБУРа Сергей Сарычев станет гостем встречи 18 декабря.

Николай Ступников