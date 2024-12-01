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В Тюмени герметичность тепловых сетей проверят с помощью красителя

Общество, 13:31 12 декабря 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

С помощью органического красителя "Уранин А" проверят герметичность тепловых сетей в микрорайоне Лесной в Тюмени. Тесты будут проводить до 25 декабря, сообщает пресс-служба "УСТЭКа".

Так специалисты смогут выявить даже небольшие утечки и своевременно принять меры по устранению дефектов для повышения надежности теплоснабжения. Вещество будут добавлять в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Сам краситель разрешен к применению в тепловых сетях и безопасен для человека и окружающей среды.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

В случае неисправности внутридомовых коммуникаций окрашенная вода может проникать в систему горячего водоснабжения, тогда вода из крана станет чуть зеленоватого цвета.

"УСТЭК" предупреждает граждан, что использовать такую воду в бытовых нуждах нежелательно - она может окрасить материалы, с которыми соприкасается. Также специалисты не рекомендуют применять сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных.

При обнаружении выхода теплоносителя зеленого цвета на поверхность земли или в случае появления зеленой воды из крана необходимо обратиться в контакт центр "УСТЭКа" по тел. 8 (3452) 38-62-00.

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# проверка , УСТЭК

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