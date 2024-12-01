Два-четыре дня гостят туристы в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На два-четыре дня в среднем едут туристы в Тюменскую область. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Около 10 % отдыхающих приезжают на длительный период и останавливаются на 14 дней. В первую очередь это те, кто едет в санатории.

"По статистике 2023 года каждый второй турист возвращается. По текущему году думаем, что тенденция сохранится. Это говорит о том, что гостям нравится наш регион и они готовы вернуться", — поделился Дмитрий Пухов.

Чаще всего в регион приезжают из Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Башкортостан. Был зафиксирован огромный рост интереса к Тюменской области со стороны Казани — 67 % по турпотоку за летний сезон. Продолжает увеличиваться доля туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. В 2024 году гостей из этих городов приехало больше на 12 %.

"Наша стратегия работает. Туристы из столиц все чаще приезжают к нам", — заключил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

С начала 2024 года, по данным на октябрь, регион посетили более трех миллионов отдыхающих. Это хороший показатель, по оценке Дмитрия Пухова, он дает уверенность, что цифры по турпотоку прошлого года будут достигнуты и даже улучшены. Отметим, в 2023 году область посетили рекордные 4,1 млн туристов.

Инна Пахомова