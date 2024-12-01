Новогодние экскурсии и туры по Тюменской области соберут в спецразделе на VisitTyumen

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Раздел, посвященный новогоднему отдыху в Тюменской области, запустят на сайте visittyumen.ru на следующей неделе. В нем соберут экскурсии, туры, события и интересные места.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Он призвал всех, кто хочет хорошо провести новогодние праздники в Тюменской области, пользоваться ресурсом visittyumen.ru.

"Мы в режиме реального времени взаимодействуем с организаторами мероприятий, учреждениями культуры, предпринимателями. Формируем афишу. Прямо сейчас на сайте можно увидеть запланированные мероприятия", — поделился он.

Дмитрий Пухов отметил, что, кроме традиционных праздничных событий, которые проходят в городах региона, сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения подготовили насыщенную культурную программу.

Он добавил, что в 2024 году к агентству примкнуло большое количество партнеров, занимающихся загородным отдыхом, — глэмпинги, базы отдыха. Такие локации позволят вырваться из шумного города и провести праздничные дни с семьей на природе.

Регион предлагает массу программ, ярмарок, представлений, но новогодние праздники — это и прекрасный повод побывать в термальных комплексах, попробовать разные концепции, считает Дмитрий Пухов.

Основатель национальной премии в области туризма Russian event awards и Russian travel awards Геннадий Шаталов предложил 31 декабря ввести новую традицию — ехать на термальные источники.

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Инна Пахомова