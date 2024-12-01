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Автокомпания сорвала перевозку сотрудников санатория под Тюменью

Общество, 17:45 12 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транспортная компания сорвала перевозку сотрудников санатория "Тараскуль" под Тюменью. За невыполненные условия контракта автоперевозчика включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает тюменское управление ФАС России по Тюменской области.

По итогам проверки, которую провели по жалобе заказчика, специалисты выяснили, что компания фактически прекратила оказывать услуги по перевозке сотрудников центра реабилитации.

Обжаловать решение в Арбитражном суде Тюменской области предприятию не удалось. Два года оно не сможет участвовать в госзакупках.

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# перевозка пассажиров , Тюменское УФАС России

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