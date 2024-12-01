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Более 2160 кубометров мусора убрали с берегов озер и рек в Тюменской области за год

Общество, 18:51 12 декабря 2024

Более 2 тыс. 160 куб. м мусора убрали с берегов озер и рек 12,4 тыс. участников акции "Вода России" в Тюменской области с апреля по октябрь. Протяженность очищенной береговой линии превысила 500 км, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Такие мероприятия способствуют повышению экологической ответственности каждого ее участника и развитию экологической культуры в обществе, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России", является частью федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

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# Вода России , нацпроекты

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