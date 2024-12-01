В Тюмени вспоминали героев битвы за Москву

Александр Лабыкин, Тюменская линия Александр Лабыкин, Тюменская линия

Концерт и митинг, посвященный годовщине битвы за Москву, прошли в штабе общественной поддержки в Тюмени. Мероприятие организовало тюменское региональное общественное движение "Бессмертный полк России". В зале, по словам руководителя исполкома общественной организации Галины Валуевой, собрались внуки и правнуки тех, чьи отцы и деды защищали Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они пришли на мероприятие с портретами своих героических предков.

"В последние годы мы решили проводить вот такие локальные "Бессмертные полки", - рассказала Галина Валуева корр. "Тюменской линии". - Мы проводили "Битву за Севастополь", "Курская дуга". Вот сегодня "Битва за Москву". Мы считаем, что самое важное, чтобы молодые поколения не забывали о тех событиях, тех людях. Чтобы они чтили память своих предков".

Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это масштабное сражение делится на два периода: оборонительный (30 сентября — 5 декабря 1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 20 апреля 1942 года).

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом, ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немецкие войска на 150—300 километров от столицы.

5 декабря 1941 года произошел переломный момент в Великой Отечественной войне в битве за Москву. Наши войска перешли от обороны к наступлению. Московская битва 1941 года нанесла первый сильный удар по Германии, разрушив миф о ее непобедимости.