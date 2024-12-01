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В Тюменской области предлагают упросить процедуру оформления самозанятых в таксисты

Экономика, 19:02 12 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективы и сложности работы самозанятых в такси накануне обсудили на площадке УФНС по Тюменской области. Перевозчики считают, что в 580-й Федеральный закон необходимо внести поправки в части увеличения количества самозанятых, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

С начала действия закона в управлении транспорта и дорожного хозяйства ГУСа рассмотрели 12 тыс. 190 заявлений в сфере такси.

"Большинство из них — на включение автомобилей в реестр такси. В него внесены 6544 автомобиля. Вторая по популярности услуга — внесение перевозчиков в реестр. По новым правилам зарегистрировано 808 перевозчиков. Из них 431 — самозанятые. Выписка из этого реестра приравнена к разрешению на перевозки", - отметил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

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Президент ОРОО "Объединение самозанятых России" Игорь Жмакин считает, что самозанятых могло быть больше. Темпы легализации таксистов тормозят завышенные требования. Закон диктует единые правила для таксопарков и самозанятых.

"Вроде бы они и легальны с точки зрения государства — человек платит налоги. Но в тоже время они нарушают требования прохождения медицинского и технического осмотра из-за недостаточной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Идею разделения требований для таксопарков и частных извозчиков поддерживает директор управляющей организации СЗЛТ "Максим" Максим Шушарин. По его словам, в Тюменской области 50% водителей, сотрудничающих с компанией, - самозанятые. Уже три года служба вовлекает водителей в этот налоговый режим.

"Критерием легального входа в отрасль мы считаем регистрацию таксиста как самозанятого. Мы ведём работу с депутатами различных фракций для внесения изменений в 580-й закон в части упрощения для самозанятых граждан на личном автомобиле входа на рынок", - рассказал Максим Шушарин.

Перед направлением законопроекта на рассмотрение текст изучат специалисты в регионах. ГУС также проведёт оценку предлагаемых изменений.

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# ГУС Тюменской области , такси

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