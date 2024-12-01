В Тюменской области предлагают упросить процедуру оформления самозанятых в таксисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективы и сложности работы самозанятых в такси накануне обсудили на площадке УФНС по Тюменской области. Перевозчики считают, что в 580-й Федеральный закон необходимо внести поправки в части увеличения количества самозанятых, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

С начала действия закона в управлении транспорта и дорожного хозяйства ГУСа рассмотрели 12 тыс. 190 заявлений в сфере такси.

"Большинство из них — на включение автомобилей в реестр такси. В него внесены 6544 автомобиля. Вторая по популярности услуга — внесение перевозчиков в реестр. По новым правилам зарегистрировано 808 перевозчиков. Из них 431 — самозанятые. Выписка из этого реестра приравнена к разрешению на перевозки", - отметил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Президент ОРОО "Объединение самозанятых России" Игорь Жмакин считает, что самозанятых могло быть больше. Темпы легализации таксистов тормозят завышенные требования. Закон диктует единые правила для таксопарков и самозанятых.

"Вроде бы они и легальны с точки зрения государства — человек платит налоги. Но в тоже время они нарушают требования прохождения медицинского и технического осмотра из-за недостаточной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Идею разделения требований для таксопарков и частных извозчиков поддерживает директор управляющей организации СЗЛТ "Максим" Максим Шушарин. По его словам, в Тюменской области 50% водителей, сотрудничающих с компанией, - самозанятые. Уже три года служба вовлекает водителей в этот налоговый режим.

"Критерием легального входа в отрасль мы считаем регистрацию таксиста как самозанятого. Мы ведём работу с депутатами различных фракций для внесения изменений в 580-й закон в части упрощения для самозанятых граждан на личном автомобиле входа на рынок", - рассказал Максим Шушарин.

Перед направлением законопроекта на рассмотрение текст изучат специалисты в регионах. ГУС также проведёт оценку предлагаемых изменений.