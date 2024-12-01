Глава ФАДН: цифровизация важна для сохранения языков малочисленных народов России

| Фото: ФАДН России | Фото: ФАДН России

Цифровизация играет важнейшую роль в сохранении языков народов, проживающих на территории регионов РФ, в том числе коренных малочисленных. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов на форуме "Языковая политика в Российской Федерации", который состоялся в Москве 10 и 11 декабря.

По его словам, современная глобализация и цифровизация информационного пространства несут серьезные вызовы для огромного количества языков. По оценкам ООН и ЮНЕСКО, сегодня под угрозой исчезновения находятся порядка трех тысяч языков в мире.

"Для многочисленных народов с большим количеством носителей языка цифровизация стала дополнительным стимулом и усиливает их. Для небольших же народов в субъектах Российской Федерации – это, наоборот, дополнительные испытания. Потому что итак мало носителей, да они еще не имеют возможности работать со своим языком в киберпространстве", - отметил Игорь Баринов.

Именно поэтому, по его словам, в век интернета и социальных сетей цифровизации уделяется отдельное внимание. Работа ведется совместно с IT-гигантами. К примеру, на платформе Яндекс-переводчик в конце 2024 – начале 2025 годов планируется разместить десять языков народов, проживающих на территории России. И эта работа будет продолжена.

"На сегодня ведется оцифровка и погружение в Яндекс-переводчик 28 языков. Надеюсь, это даст возможность языкам с небольшим количеством носителей развиваться. Молодые люди смогут пользоваться онлайн-переводчиком, общаться, иметь компьютерные раскладки на родных языках. Также им станет доступна большая часть сервисов в сети Интернет", - подчеркнул глава ФАДН.

Отметим, вопросы цифровизации языкового многообразия народов России обсуждались на заседании Национального оргкомитета по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в РФ международного десятилетия языков коренных народов.

В рамках форума "Языковая политика в Российской Федерации" также состоялись тематические пленарные сессии. Одна из них была посвящена механизмам поддержки и развития языков народов РФ в цифровом пространстве. Специалисты из разных регионов поделились опытом работы с чувашским, башкирским, саамским, татарским, марийским языками, языками малочисленных коренных народов Севера. Также были рассмотрены практики работы по работе СМИ на языках народов России, включая телевидение, газеты и журналы, интернет-издания.

Любовь Голышева